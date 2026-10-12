“No me quieren decir qué tengo”: Pacientes con síntomas similares al COVID-19 e influenza saturan hospitales de Campeche

Un “nuevo virus” con síntomas similares al Covid-19 y la Influenza ha ocasionado un incremento de consultas en los hospitales de Campeche que lucen saturados de pacientes con dolor de cuerpo, de cabeza y ojos; algunos más incluso, con dificultad para respirar, tos y/o escurrimiento nasal.

Aunque las autoridades de salud local afirman que es normal que en la temporada de lluvias incrementen las enfermedades respiratorias, quienes se han enfermado afirman que no es una gripe común y lo peor es que tampoco les dan certeza de un diagnóstico oficial.

“Estuve dos días con mucho dolor de cuerpo y sentía que me ahogaba por ratos, no podía dormir por la desesperación, vine a consultar al IMSS y me dijeron que puede ser Covid-19 o Influenza, pero no me hicieron pruebas que porque no hay”, relató un trabajador quien reprochó el no tener siquiera la certeza de qué enfermedad padece.

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Otro paciente coincidió en que al ir a consultar solamente le inyectaron “algo” para el dolor de cuerpo que lo aquejaba y lo mandaron a casa para que repose con una incapacidad de dos días: “Me ponen enfermedad general, pero no me ponen qué es; esos dos días el IMSS no me los paga y tampoco puedo ir a trabajar porque expongo a mis compañeros; les pregunté qué tengo y que no saben”, expuso.

Un testimonio más indica que su caso empezó con un ligero malestar que horas más tarde lo llevó de urgencias al hospital, al ser insoportable el dolor de cuerpo. “Sentía igualito que cuando me dio Chikungunya, te duelen horrible las articulaciones, el pecho y por ratos sientes que te falta el aire. Tomé paracetamol, luego ibuprofeno y nada me calmaba el malestar; tuve que venir a pedir ayuda, me canalizaron con unos medicamentos; me dieron dos días de incapacidad, luego otros tres, pero no me quieren decir qué tengo”.

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Los tres entrevistados coincidieron en que probablemente la negativa a darles un diagnóstico de su salud obedece a una “indicación de arriba” para no registrar estos casos en las cifras oficiales de Covid-19 o Influenza.

Un médico particular consideró que, a su criterio, los síntomas presentados corresponden más a un tipo de Influenza, que, si bien no es mortal, sí es dolorosa, incapacitante y puede llegar a causar complicaciones de salud si no se atiende correctamente.

De acuerdo con los datos generados del último reporte epidemiológico a nivel nacional de la Secretaría de Salud (SSa) federal, el Estado de Campeche registra 10 casos confirmados de Influenza y una defunción asociada a esta enfermedad, en lo que va del presente año.

Las cifras oficiales también señalan que en la Entidad se han contabilizado 476 casos de Enfermedad Tipo Influenza (ETI) e Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de los cuales 10 pacientes resultaron con diagnóstico positivo a la Influenza.