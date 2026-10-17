Choque provoca caos vial en la colonia Plutarco Elías Calles

Un accidente vial entre dos vehículos particulares dejó daños materiales menores, pero severas afectaciones a la circulación, luego de que ambas unidades colisionaran cuando intentaban incorporarse al mismo retorno de la calle José Narváez, con dirección hacia la glorieta del Chechén, en la colonia Plutarco Elías Calles.

De acuerdo con los datos recabados, en el percance se vieron involucrados un automóvil MG, color blanco, con placas de circulación DHY-738-B del estado de Campeche, y un Chevrolet Aveo, color amarillo, con matrícula DJC-164-B, también del estado.

El choque entre dos vehículos particulares en la colonia Plutarco Elías Calles generó congestionamiento vial mientras los conductores realizaban los trámites con sus aseguradoras.

Presuntamente, el conductor del MG no habría guardado la distancia adecuada e impactó de costado la parte trasera del Chevrolet Aveo, cuando ambos vehículos intentaban tomar el retorno para continuar su camino hacia la glorieta.

Tras la colisión, las dos unidades quedaron atravesadas y bloquearon por completo el retorno, lo que generó congestionamiento vehicular y complicaciones para los automovilistas que transitaban por este punto de la ciudad.

A pesar de lo aparatoso de la obstrucción, no se reportaron personas lesionadas, por lo que la situación se limitó a los daños materiales ocasionados por el impacto.

Minutos después arribaron los ajustadores de las compañías aseguradoras y los elementos de Tránsito, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes para determinar las circunstancias del percance.

El choque entre dos vehículos particulares en la colonia Plutarco Elías Calles generó congestionamiento vial mientras los conductores realizaban los trámites con sus aseguradoras.

Finalmente, los conductores involucrados llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños mediante sus respectivas aseguradoras, evitando así que el caso escalara a otras instancias legales.

Una vez realizado el peritaje correspondiente, ambos vehículos fueron orillados para liberar la vialidad y permitir que la circulación comenzara a normalizarse en la zona.