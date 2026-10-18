Abril Castañeda y Eligio May representarán el Carnaval Hecelchakán 2027

En una velada llena de alergia, tradición y un ambiente carnavalesco, fueron presentados oficialmente a Abril Castañeda Koyoc y Eligio May Cabrera como los soberanos del carnaval de Hecelchakán en su edición 2027, quienes tendrán la encomienda de representar con orgullo y carisma una de las celebraciones mas esperadas por las familias de este municipio conocido como la Sabana del Descanso.

Durante el evento, los futuros reyes realizaron su pasarela ante las autoridades municipales y el público asistente, donde recibieron un ramo de flores como muestra de reconocimiento y bienvenida a esta importante encomienda. Su presentación estuvo acompañada de aplausos y muestras de entusiasmo por parte de los asistentes, quienes esperan con emoción la próxima edición de la fiesta del Rey Momo.

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La noche también estuvo engalanada por la participación de jóvenes estudiantes del Instituto Campechano, quienes protagonizaron diversos bailables que llenaron de energía el escenario y despertaron la emoción del público, demostrando su talento artístico y contribuyendo al ambiente de celebración.

De igual manera, el grupo de danza folklórica dirigido por el maestro Pedro Maas hizo gala de sus habilidades con vistosos zapateados y estampas tradicionales, resaltando la riqueza cultural y las costumbres que forman parte de la identidad de Hecelchakán, en una velada que combinó música, baile y tradición.

Durante esta presentación también hicieron su pasarela los soberanos salientes del Carnaval, quienes formaron parte de esta celebración y dieron paso a quienes asumirán la representación de las fiestas carnestolendas en el año venidero 2027. Asimismo, se contó con la presencia de Kenia Fabiola Puc Xiu, quien representará dignamente al municipio de Hecelchakán en el certamen Señorita Linda Campechana.

Con esta presentación, Hecelchakán comienza a vivir el entusiasmo rumbo al Carnaval 2027, una festividad que promete reunir a las familias en torno a la alegría, el colorido, la música y las tradiciones. La expectativa crece entre los habitantes, quienes esperan disfrutar de una celebración llena de diversión y orgullo por las costumbres de su tierra.