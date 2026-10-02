Hepatitis C aumenta 30% en Yucatán durante 2026; suman 82 casos hasta septiembre

Los casos de hepatitis C aumentaron 40.6% en la Península de Yucatán durante el 2026, un crecimiento muy superior al registrado en el conjunto del país.

Hasta la semana epidemiológica 36, con corte al 12 de septiembre, Yucatán, Quintana Roo y Campeche acumulaban 232 casos confirmados, frente a los 165 registrados durante el mismo periodo del 2025, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal.

En México, en cambio, los casos pasaron de 4 mil 569 a 4 mil 690 en un año, un incremento de 2.6%.

De esta forma, la Península concentra actualmente cerca del 5% de los casos registrados en el país, cuando un año antes representaba alrededor del 3.6%

El mayor número corresponde a Quintana Roo, que acumula 137 casos, contra 89 reportados hasta la misma semana de 2025. Esto representa un incremento de 53.9%.

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En Yucatán, los casos aumentaron de 63 a 82, alrededor de 30% más en un año. Campeche presenta un comportamiento distinto. La entidad mantiene 13, exactamente la misma cifra que registraba en el periodo comparable del 2025.

Panorama y distribución

Quintana Roo se encuentra entre las entidades con mayor número de casos acumulados, mientras Campeche permanece entre las de menor registro. En total, la región sumó 67 casos más que un año antes.

La distribución por sexo muestra una marcada concentración entre los hombres. De los 232 casos peninsulares, 191 corresponden a varones y 41 a mujeres.

En Yucatán se registran 64 hombres y 18 mujeres; en Quintana Roo, 117 hombres y 20 mujeres; mientras Campeche acumula 10 y tres.

La tendencia también se observa en las cifras nacionales: de los 4 mil 690 casos confirmados en México durante 2026, 3 mil 613 corresponden a hombres y mil 77 a mujeres.

Yucatán presentó además un repunte durante la semana epidemiológica 36, comprendida del 6 al 12 de septiembre.

En sólo esos siete días fueron confirmados siete nuevos casos, una de las cifras más altas reportadas por las entidades durante esa semana.

En el país se registraron 143 nuevos casos en ese periodo. Ciudad de México encabezó el registro semanal, seguida por Baja California y Chihuahua.

Causas de la infección

La hepatitis C es una infección causada por un virus que afecta principalmente al hígado y se transmite mediante contacto con sangre infectada.Entre las principales situaciones de riesgo se encuentran las inyecciones o procedimientos médicos realizados sin condiciones adecuadas de seguridad, transfusiones de sangre no analizada, uso compartido de agujas o jeringas y determinadas prácticas sexuales en las que exista exposición a sangre.

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Una de las características que complica su detección es que muchas personas infectadas pueden permanecer durante largo tiempo sin presentar síntomas.

Cuando éstos aparecen pueden incluir fiebre, cansancio, pérdida del apetito, náuseas, vómitos, dolor abdominal, orina oscura e ictericia, es decir, coloración amarillenta de la piel o los ojos.

La infección puede convertirse en crónica cuando permanece durante más de seis meses.

En esos casos existe riesgo de desarrollar daños graves en el hígado, entre ellos cirrosis y cáncer hepático.

A diferencia de otros tipos de hepatitis, actualmente no existe una vacuna contra la hepatitis C. Sin embargo, la infección puede ser tratada mediante medicamentos antivirales y alcanzar tasas elevadas de curación.

La relación entre el virus y las enfermedades hepáticas graves también ha sido documentada en México.

Males hepáticos

Un estudio publicado en el 2025, realizado con 2 mil 182 pacientes diagnosticados con cirrosis entre 2018 y 2024 en 13 hospitales del país, encontró que el virus de la hepatitis C estaba presente en 12.2% de los casos. La principal causa registrada fue la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica, seguida por la enfermedad hepática relacionada con consumo de alcohol.

Entre los hospitales considerados en esa investigación se incluyeron dos ubicados en Mérida.

Las cifras históricas muestran que en Yucatán el año con mayor número de casos de hepatitis C dentro del periodo 2016-2026 fue el 2024, con 125 registros.

La información sobre mortalidad disponible abarca hepatitis en general y no exclusivamente el tipo C.

Entre 1979 y el 2024 se registraron 568 muertes por hepatitis en Yucatán, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud.

De ellas, 308 correspondieron a mujeres y 260 a hombres.

El mayor número se concentró entre personas de 65 años de edad o más, con 183 fallecimientos, seguido por el grupo de 45 a 64 años, con 165. En el 2024 se registraron siete muertes por hepatitis en Yucatán, frente a cuatro ocurridas durante el 2023.