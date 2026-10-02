Ladrones dejan peligrosas “trampas” tras robar rejillas del drenaje

El robo de rejillas metálicas del drenaje pluvial se mantiene como un problema recurrente en la cabecera municipal, situación que ha dejado puntos de riesgos para peatones, ciclistas y motociclistas en varios sectores.

Algunos vecinos han señalado que la sustracción de estas piezas ha provocado que algunas rejillas queden incompletas o con espacios abiertos, lo cual representa un peligro para quienes transitan por las calles, particularmente por las noches o en condiciones de poca visibilidad.

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Félix Morales comentó que son varias rejillas que ha detectado en malas condiciones, como en la calle 14 esquina con cinco en la colonia Pedregal, donde -dijo-, las condiciones de la rejilla representan un peligro latente.

A la lista se añaden otros puntos que presentan la misma situación, como la calle 14 esquina 13 en la colonia Los Manguitos, así como la calle 14 esquina con tres, pero en la colonia Laureles.

La preocupación de algunos ciudadanos radica en que una motocicleta o bicicleta podría caer en algunos de esos espacios y sufrir un accidente, por lo que solicitan la intervención de las autoridades para atender los puntos afectados y reponer las piezas faltantes.

Al respecto, María Esther Flores señaló que “presuntamente las piezas metálicas son sustraídas para su posterior venta en talleres que compran chatarra o material reciclable. Terminan en talleres de chatarra, pero el dinero lo usan para sus vicios”, añadió.

Además del riesgo para la ciudadanía, la problemática representa un gasto para el gobierno local, que debe destinar recursos para reponer la infraestructura que resulta dañada o robada por los amantes de lo ajeno.

Por último, hicieron un llamado a las autoridades para que atiendan los puntos afectados y se evite que estas condiciones continúen como un riesgo para quienes diariamente utilizan esas vialidades.