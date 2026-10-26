Festival Pomuch para el Mundo 2026: esperan hasta 15 mil visitantes por Día de Muertos en Campeche

El Festival de Día de Muertos Pomuch para el Mundo se consolida como uno de los eventos culturales más importantes de Campeche, al trascender las fronteras y atraer cada vez más visitantes nacionales y extranjeros. Para este año, se estima la llegada de entre 14 mil y 15 mil personas, luego de que en 2025 se registrara una afluencia aproximada de 13 mil asistentes.

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La directora de la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado, Ro Olvera Salinas, destacó que el crecimiento de esta celebración ha permitido proyectar internacionalmente las tradiciones del Camino Real, particularmente el Cho'o Ba'ak, ritual funerario de limpieza de los restos óseos, que representa una de las expresiones más significativas de la cultura maya y su sincretismo con las prácticas religiosas católicas.

La funcionaria señaló que, además del turismo local y nacional, Pomuch recibe visitantes extranjeros, principalmente europeos, entre ellos alemanes y franceses, así como estadounidenses. La relevancia de esta manifestación cultural ha llegado incluso a Londres, Inglaterra, donde el Museo Metropolitano cuenta con una sala que exhibe elementos representativos del festival, muestra de su reconocimiento internacional.

Para la edición de este año, el Paseo de los Pixanes contará con la participación de aproximadamente 350 personas, entre panaderos, integrantes de ballets folclóricos, catrinas, participantes del juego de pelota maya y otros representantes de las expresiones culturales de la región. Olvera Salinas destacó que el festival mantiene su identidad propia, con bailes, canciones y personajes que no replican celebraciones de otras partes del país.

El programa también contempla una importante logística de seguridad, debido a que las actividades del 31 de octubre comenzarán desde las 08:00 horas y se prolongarán hasta las 02:00 de la madrugada del día siguiente. Protección Civil, policías, ambulancias y personal de primeros auxilios participarán en el operativo para atender a la población flotante, cuya cifra podría superar los registros oficiales debido al constante movimiento de visitantes.

La APCEC destacó que el festival, acompañado por instituciones como el INPI, busca preservar el patrimonio cultural inmaterial de los pueblos indígenas y mantener vivas las tradiciones que distinguen a Pomuch ante el mundo. Además, se contará con traductores de inglés, francés y alemán para atender a los visitantes internacionales.

JGH