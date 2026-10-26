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Transportistas protestan en Campeche y exigen frenar ajustes fiscales para 2027

Al menos 20 vehículos de carga, pasajeros y cajas de traslado se concentraron en el Periférico Pablo García y Montilla, en Campeche, para respaldar las demandas nacionales del sector transportista.

Por Redacción Por Esto!

26 de oct de 2026

2 min

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Transportistas amenazan con suspender labores indefinidamente por cambios fiscales
Transportistas amenazan con suspender labores indefinidamente por cambios fiscales / Por Esto!

Al menos una veintena de vehículos de transporte de carga, de pasajeros y cajas de traslado se manifestaron sobre el Periférico Pablo García y Montilla en Campeche en protesta contra los ajustes previstos en los estímulos fiscales para el 2027.

Encabezados por el presidente estatal de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), Manuel Rocher Mac-Gregor, las unidades se ubicaron sobre el acotamiento de la carretera Campeche-Merida con diversos mensajes de apoyo a las demandas nacionales.

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De acuerdo con información brindada en el lugar, la congregación de los vehículos comenzó desde las seis de la mañana con la llegada gradual de las unidades donde, los conductores colocaron lonas con múltiples mensajes como "Exigimos condiciones fiscales que permitan seguir operando", o "Mover a México no puede costarnos el Futuro".

El dirigente de la Canacar, señaló que de momento la manifestación es pacífica sin recurrir al cierre de vialidades, por lo que, las diversas agrupaciones suspenderán el trabajo indefinidamente hasta que las autoridades accedan a reuniones para escuchar sus demandas.

Entre las principales demandas figura una mayor seguridad en los corredores logísticos, mediante mesas de trabajo y mayor presencia de las autoridades para combatir el robo de mercancías y la privación de la libertad de los operadores.

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Otra de las peticiones corresponde a la eliminación de restricciones locales para el ingreso del autotransporte de carga, de acuerdo con el sector, Campeche figura entre las entidades que exigen permisos específicos para acceder a determinadas zonas, situación que genera sobrecostos logísticos.

En el ámbito fiscal, solicitan actualizar a 420 millones de pesos el límite de ingresos para conservar el acceso al acreditamiento del 50 por ciento de los gastos en peajes, conforme a la propuesta del sector.

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