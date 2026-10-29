Paseo de las Luces en Campeche: estas calles se verán afectadas hoy jueves 29 de octubre

Como parte de las actividades por las celebraciones de Día de Muertos, este jueves 29 de octubre se realizará el Paseo de las Luces 2026 en la ciudad de Campeche, un recorrido organizado por la Alcaldía que atravesará distintas calles del Centro Histórico y que comenzará a las 19:00 horas.

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De acuerdo con la información difundida por la Alcaldía de Campeche, el punto de partida será el Parque de San Martín, desde donde los participantes avanzarán sobre la calle 10, para posteriormente dar vuelta en la calle 61 y continuar hasta la calle 8 del Centro Histórico. El recorrido concluirá frente a la puerta del Palacio Municipal, donde finalizará la actividad.

¿A qué hora y por dónde pasará el Paseo de las Luces en Campeche?

El punto de partida será el Parque de San Martín. / Especial

La actividad está programada para comenzar a las 7:00 de la noche, por lo que las personas interesadas en presenciar el recorrido podrán identificar los puntos señalados por las autoridades municipales. La ruta contempla el paso por calles del Centro Histórico, uno de los principales espacios de reunión durante las festividades de Día de Muertos.

El Paseo de las Luces forma parte del programa cultural del Festival de las Luces Gesti+ 2026, que contempla actividades durante los últimos días de octubre. Aunque la Alcaldía ya dio a conocer el trayecto oficial, en la información compartida no se especifican cierres de calles ni horarios de reapertura, por lo que se recomienda a los automovilistas mantenerse pendientes de los avisos de las autoridades correspondientes.

JGH