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Choque entre camión de carga y camioneta causa caos vial en Ciudad del Carmen

Un choque entre un camión de carga y una camioneta generó caos vial en la colonia Petrolera de Ciudad del Carmen. No hubo lesionados y las aseguradoras acordaron los daños.

Por Israel Lozano

29 de oct de 2026

2 min

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Una camioneta particular y un camión de carga protagonizaron un choque en Ciudad del Carmen.
Una camioneta particular y un camión de carga protagonizaron un choque en Ciudad del Carmen. / Israel Lozano

El percance ocurrió en el cruce de la avenida Aviación con calle Universidad; no hubo personas lesionadas y los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus aseguradoras.

En ambos accidentes solo hubo daños materiales

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Un percance vial entre una camioneta particular y un camión de carga de una conocida empresa frutera se registró durante la noche en calles de la colonia Petrolera, en Ciudad del Carmen, dejando daños materiales y severas afectaciones a la circulación vehicular. A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportaron personas lesionadas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Aviación por calle Universidad, frente a las instalaciones de la compañía de alimentos Veggies, de donde salía un camión tipo Thermo King, marca Isuzu, color rojo, perteneciente a la empresa La Chilenita. De acuerdo con la información recabada, el operador de la unidad intentó incorporarse a la vialidad, presuntamente sin tomar las debidas precauciones.

El camión involucrado pertenecía a la empresa frutera La Chilenita.
El camión involucrado pertenecía a la empresa frutera La Chilenita. / Israel Lozano

Durante la maniobra, el conductor del camión habría invadido la trayectoria de una camioneta particular marca Chirey Tiggo, color gris, cuyo conductor circulaba sobre la avenida y contaba con preferencia de paso. Al no conseguir frenar a tiempo, la camioneta terminó impactándose contra la parte frontal de la caja del vehículo de carga.

El choque ocasionó daños materiales en ambas unidades y provocó complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector, debido a que los vehículos involucrados quedaron obstruyendo parcialmente la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Por fortuna, no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia, ya que ninguno de los conductores presentó lesiones que requirieran atención médica.

Finalmente, los involucrados dialogaron en el lugar y llegaron a un acuerdo para la reparación de los daños materiales mediante la intervención de sus respectivas compañías aseguradoras, evitando que el incidente pasara a mayores.

JGH

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