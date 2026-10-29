Ebrio conductor termina estampado contra la fachada de una vivienda en la avenida Boquerón

El automovilista intentó escapar después de dañar una motocicleta estacionada, pero perdió el control de su camioneta y terminó derribando parte de la estructura metálica de un domicilio.

Un conductor presuntamente bajo los efectos del alcohol protagonizó un aparatoso accidente la noche de este jueves, luego de intentar escapar tras ocasionar daños a una motocicleta estacionada y terminar impactando su camioneta contra la fachada de una vivienda sobre la avenida Boquerón, en Ciudad del Carmen.

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Los hechos comenzaron sobre la calle 53, donde el joven conducía una camioneta Mazda CX-3, color negro, cuando, debido a su aparente estado inconveniente, no midió correctamente la distancia y golpeó el espejo retrovisor de una motocicleta que se encontraba estacionada, ocasionando que se rompiera el espejo y parte de la manilla izquierda.

Al percatarse de los daños, el propietario de la motocicleta salió a reclamarle al automovilista; sin embargo, lejos de detenerse para responder por lo ocurrido, el conductor aceleró con la intención de escapar. En ese momento, el afectado se sujetó del cofre de la camioneta para intentar impedir que huyera.

El automovilista impactó contra la puerta metálica de un domicilio particular. / Por Esto.

El automovilista continuó su marcha hasta llegar a la avenida Boquerón, donde al intentar doblar hacia la derecha perdió el control del volante y terminó estrellándose de frente contra la puerta metálica de un domicilio particular, derribando parte de la estructura y ocasionando cuantiosos daños materiales.

La camioneta quedó severamente dañada de la parte frontal, mientras que la propiedad también presentó afectaciones considerables. Ante lo ocurrido, los propietarios del inmueble lograron detener al conductor y someterlo, luego de que presuntamente intentara escapar nuevamente.

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Minutos después arribaron familiares del joven, quienes inicialmente minimizaron los daños ocasionados a la motocicleta; posteriormente, dialogaron con el propietario de la vivienda y señalaron que activarían el seguro de la unidad para responder por los desperfectos.

Finalmente, peritos de Tránsito arribaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos, realizar las diligencias correspondientes y determinar las responsabilidades por los daños ocasionados tanto a la motocicleta como al domicilio.

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