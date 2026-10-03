Detienen a sujeto intoxicado tras asaltar un Oxxo e irrumpir en una casa en la avenida Colosio de Campeche

Un hombre presuntamente bajo los efectos del alcohol y sustancias tóxicas fue asegurado por elementos de la Policía Estatal luego de protagonizar una serie de incidentes en la avenida Colosio, donde habría cometido un asalto a una tienda Oxxo, ingresado a una vivienda sin autorización y amenazado a encargados y comensales de un establecimiento, por lo que el caso fue turnado a la Fiscalía General del Estado.

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Los hechos ocurrieron luego de que el sujeto ingresara a un negocio ubicado sobre dicha avenida, donde comenzó a amedrentar a los encargados y clientes, generándose un conato de enfrentamiento, donde posteriormente salió del lugar y fue reportado por automovilistas cuando se encontraba tirado a mitad de la cinta asfáltica, poniendo en riesgo su integridad.

Sin embargo, el individuo regresó al establecimiento y nuevamente amenazó a los trabajadores, lo que derivó en otra confrontación antes de que saliera huyendo.

Metros adelante terminó desplomándose sobre el pavimento, donde fue asegurado por los uniformados, quienes solicitarían apoyo de paramédicos del Sector Salud debido a su estado de intoxicación.

Tras los diversos señalamientos relacionados con el asalto a la tienda de conveniencia, el ingreso a un domicilio y las amenazas en el establecimiento, el hombre quedó a disposición de las autoridades ministeriales para el seguimiento de las investigaciones correspondientes.

JGH