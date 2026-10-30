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Campeche / Sucesos

Adolescente de 16 años termina hospitalizada por presunta intoxicación alcohólica en Campeche

Una adolescente de 16 años fue hospitalizada por presunta intoxicación alcohólica en la colonia Vicente Guerrero. Vecinos reportaron heridas en su rostro, atribuidas a una caída.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

30 de oct de 2026

1 min

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Una adolescente de 16 años fue trasladada de urgencia al Hospital General tras sufrir una congestión alcohólica.
Una adolescente de 16 años fue trasladada de urgencia al Hospital General tras sufrir una congestión alcohólica. / Dismar Herrera

Una menor de 16 años fue auxiliada por paramédicos del Sector Salud luego de ser reportada por vecinos de la colonia Vicente Guerrero, quienes señalaron que aparentemente había sido golpeada y presentaba lesiones en el rostro.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 18, a la altura de la segunda privada de la 18, donde llegaron elementos policiacos y personal de emergencias para valorar a la joven, quien se encontraba en estado de ebriedad y presentaba un cuadro reportado como congestión alcohólica.

Debido a la gravedad de su condición y al riesgo que representaba para su vida, fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica.

El caso quedó bajo conocimiento de la Fiscalía General del Estado. Posteriormente, se reveló que las heridas habrían sido ocasionadas por una caída de su propia altura.

JGH

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