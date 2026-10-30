Manifestación de habitantes por presión para desalojar colonia Chiapas Siglo XXI en Cancún

Más de 30 habitantes de la colonia Chiapas Siglo XXI se manifestaron en el Palacio Municipal, en busca de la ayuda de las autoridades por los actos de violencia que están ejerciendo trabajadores de ejidatarios, quienes intentan despojarlos de sus predios.

Algunos habitantes indicaron que un grupo de ejidatarios de Bonfil pretende quitarles los terrenos para realizar una nueva urbanización de la zona conocida como la colonia Chiapaneca.

Nury Hernández, una de las afectadas, señaló que están viviendo en constante violencia por parte de trabajadores de cierto grupo de ejidatarios que les vendieron las tierras hace 26 años. “Fueron 10 ejidatarios y en aquél entonces era el comisario ejidal, Luis Martínez Rocha, quien vendió esas tierras, que hoy en paz descanse”, agregó.

Dijo que en ese entonces le pagaron al ejido Alfredo V. Bonfil para el desmonte, lotificación y las maquinarias para que abrieran las calles.

Los manifestantes mostraron los documentos de la cesión de los derechos de las tierras que han estado viviendo y recibieron la autorización para la urbanización de la colonia.

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Los habitantes que se manifestaron revelaron que los ejidatarios que ahora quieren recuperar el terreno que ocupa la colonia, contrataron a 10 personas para que les causaran problemas y los mantuvieran bajo constantes amenazas y agresiones.

Señalaron que los están acusando de “invasores”, cuando llevan 26 años viviendo en la colonia y los están presionando a firmar un documento para que accedan a desalojar los predios, a cambio de no iniciarles un proceso legal.

Incluso, mencionaron que hay personal de la Fiscalía General del Estado que han sido enviados por los ejidatarios, para hacerlos firmar unas hojas para que renuncien a la posesión del terreno, porque de lo contrario tendrían procesos legales.

“Hace 26 años que vivimos ahí, sin luz, sin agua, ahorita que nos quieran sacar es injusto, no somos invasores”, expresó otra de las afectadas durante la manifestación.

Los inconformes fueron atendidos por representantes de la Secretaría de Gobierno Municipal, quienes se comprometieron a realizar las gestiones para que sean atendidos en este caso por personal de la Fiscalía y otras autoridades estatales para verificar la situación legal de sus terrenos.