Carlos Ucán busca cobrar dietas por meses que estuvo fuera del Congreso de Campeche, señala diputado

A poco más de dos meses de haber solicitado su reincorporación al Congreso del Estado, el diputado con licencia Carlos Ucán Yam continúa sin regresar a su curul, pues su petición, presentada el 27 de agosto de 2026, permanece en trámite ante la Mesa Directiva. Aunque se prevé que retome sus funciones durante noviembre, su principal preocupación es el pago de las dietas correspondientes a los meses que estuvo separado del cargo, una pretensión que resulta improcedente, debido a que otro legislador ocupó su lugar y cumplió con las funciones parlamentarias.

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Así lo reveló el presidente del Congreso del Estado, José Antonio Jiménez Gutiérrez, quien reconoció que el regreso del morenista sigue pendiente de resolución y explicó que, conforme a la Ley Orgánica del Poder Legislativo, corresponde a la Mesa Directiva dar trámite a las solicitudes de reincorporación.

El también coordinador de la bancada de Morena señaló que Ucán Yam tiene derecho a regresar a su posición; sin embargo, también deben respetarse los derechos de su suplente, Eudualdo Chávez Molina, quien asumió la responsabilidad legislativa durante su ausencia y actualmente debe concluir sus procedimientos administrativos para dejar el cargo.

Jiménez Gutiérrez indicó que ya dialogó con la presidenta de la Mesa Directiva para avanzar en el asunto y consideró que durante noviembre podría concretarse la reincorporación, una vez que el suplente termine los trámites correspondientes.

No obstante, dejó en evidencia que el principal desacuerdo con el diputado con licencia gira en torno a sus pretensiones económicas, pues, según comentó, Ucán Yam ha manifestado su preocupación por recibir el pago de los meses en que no estuvo en el Congreso.

Al respecto, el legislador fue contundente al señalar que no es posible cubrirle esas percepciones, ya que durante ese periodo hubo otro diputado desempeñando las funciones y responsabilidades inherentes a la curul.

“Yo comenté, no puedo pagar los meses que estuviste porque estuvo tu compañero”, sostuvo, al precisar que tampoco está facultado para autorizar esos recursos y que cualquier determinación tendría que ser tomada por otra instancia.

Mientras la solicitud de reincorporación del exaspirante a coordinador para la Defensa de la Transformación y Soberanía Nacional de Morena en Campeche continúa su curso legislativo, el reclamo por el pago de sus dietas se mantiene como el principal punto de discordia, sin posibilidad de que el Congreso autorice una remuneración retroactiva por un periodo en el que otro diputado cumplió con las funciones del cargo.

JGH