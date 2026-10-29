Janal Pixán 2026 en Campeche: calles que cerrarán este 29 y 30 de octubre por el Concurso de Altares

Los automovilistas que circulen por el Centro Histórico de Campeche deberán tomar precauciones desde la noche de este jueves 29 de octubre, debido al cierre de calles y avenidas por las actividades del Janal Pixán 2026, entre ellas el décimo Concurso Estatal de Altares, programado para mañana viernes 30 de octubre.

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De acuerdo con la Secretaría de Turismo de Campeche, las restricciones viales comenzarán a las 21:00 horas de este jueves y se mantendrán hasta las 23:59 horas del viernes 30 de octubre, por lo que los conductores deberán anticipar sus traslados y considerar otras opciones para evitar las zonas donde se desarrollarán las actividades culturales.

¿Qué calles cerrarán en Campeche por el Janal Pixán 2026?

El aviso oficial contempla el cierre de la calle 8, entre las calles 61 y 53, uno de los principales corredores del Centro Histórico, donde se desarrollará el Concurso Estatal de Altares.

También habrá restricciones sobre la avenida 16 de Septiembre, en dirección del Palacio de Gobierno hacia el Jardín Botánico, así como en las intersecciones de la calle 10 con las calles 61, 59, 57 y 55.

Estas vialidades forman parte de la zona donde se concentrarán las actividades del festival, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar los tramos señalados durante el periodo anunciado por las autoridades.

¿Qué rutas alternas tomar por los cierres en el Centro Histórico de Campeche?

Para reducir las complicaciones de tránsito, los conductores que no tengan como destino el Centro Histórico pueden considerar desplazamientos por vialidades exteriores al primer cuadro de la ciudad, como el Circuito Baluartes, siempre que los tramos que necesiten utilizar permanezcan habilitados.

Otra opción orientativa es utilizar la avenida Pedro Sainz de Baranda para desplazamientos que permitan evitar el ingreso a las calles del Centro Histórico donde se desarrollarán las actividades.

Sin embargo, estas recomendaciones no constituyen rutas alternas oficiales, ya que el aviso de la Secretaría de Turismo no especifica desvíos autorizados ni sentidos de circulación adicionales. Por ello, los automovilistas deberán atender los señalamientos y las indicaciones del personal de tránsito.

El Janal Pixán 2026 ocasionará cierres viales en el Centro Histórico de Campeche. / Especial

¿A qué hora comenzarán los cierres y cuándo reabrirán las calles?

Los cierres están programados para comenzar a las 9:00 de la noche de este jueves 29 de octubre y concluir a las 11:59 de la noche del viernes 30, lo que representa un periodo de casi 27 horas.

Aunque las restricciones comenzarán desde hoy, las principales actividades relacionadas con el Concurso Estatal de Altares se realizarán mañana viernes, por lo que el cierre abarcará tanto las horas previas al evento como la jornada de celebraciones.

¿A qué hora será el Concurso de Altares en Campeche?

De acuerdo con la cartelera del Festival del Día de Muertos Campeche 2026, el viernes 30 de octubre, las actividades comenzarán a las 17:30 horas con presentaciones culturales alusivas al Janal Pixán en la Plaza de la Independencia, también conocida como Parque Principal.

A las 18:00 horas está programada la inauguración del décimo Concurso Estatal de Altares, cuya exhibición se desarrollará sobre la calle 8 del Centro Histórico.

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Posteriormente, a las 19:00 horas, se realizarán presentaciones artísticas en la Plaza de la República, mientras que a las 20:00 horas tendrá lugar la premiación del concurso.

Finalmente, a las 21:00 horas, se celebrará el Concurso de Catrinas 2026 en la Plaza de la República, como parte de las actividades culturales por Día de Muertos.

Las autoridades recomiendan anticipar los traslados ante las restricciones viales programadas durante ambas jornadas.

JGH