Cateo en Escárcega moviliza a Fiscalía, Ejército y Guardia Nacional; investigan presunta venta de drogas

Un fuerte despliegue de seguridad se registró la mañana de este viernes 30 de octubre en la colonia Revolución, en Escárcega, Campeche, luego de que elementos de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, realizaran un cateo en una vivienda señalada como presunto punto de venta de drogas, sin que hasta el momento se hayan confirmado detenciones o aseguramientos.

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De acuerdo con los primeros reportes, el operativo comenzó alrededor de las 9:50 horas, en un inmueble ubicado sobre la calle 45, entre las calles 30 y 30-A, donde agentes de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos contra la Salud, con apoyo de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, llevaron a cabo las diligencias correspondientes.

Esta no sería la primera intervención de las autoridades en ese sector, ya que el pasado 16 de abril de 2026 se reportó otro cateo en la colonia Revolución, sobre la calle 45, entre 30 interior y 30-A, donde las autoridades aseguraron presuntas sustancias ilícitas y una motocicleta, además de detener a una persona. Sin embargo, todavía no se ha confirmado si ambos operativos corresponden exactamente al mismo domicilio.

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Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha dado a conocer los resultados oficiales de la intervención de este viernes, por lo que se desconoce si había personas dentro del inmueble, si se realizaron detenciones o si fueron aseguradas sustancias ilícitas. Se espera que las autoridades informen sobre los hallazgos y determinen si existe alguna relación entre ambos cateos.

JGH