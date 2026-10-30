Accidente vehicular deja a conductor sin poder llegar a su boda en Playa del Carmen

Un accidente entre un automóvil particular y un camión de transporte de la empresa cristal dejó a una mujer atrapada dentro de su vehículo y frustró los planes de boda del conductor de la pesada unidad, quien tenía previsto casarse por el civil esa misma tarde.

El percance ocurrió este viernes, luego de que la conductora de un automóvil saliera de la calle Playa Chemuyil en el fraccionamiento El Sisal de Playa del Carmen y se incorporara a otra vialidad, por donde circulaba el camión, cuyo operador tenía preferencia de paso.

De acuerdo con los primeros datos, el chofer maniobró para evitar un impacto directo, lo que habría impedido que el automóvil terminara volcado.

Noticia Destacada Automóvil impacta por alcance a motociclista en la carretera Playa del Carmen-Tulum

La mujer quedó atrapada en el vehículo y fue atendida por paramédicos. Posteriormente, elementos del Cuerpo de Bomberos realizaron maniobras para facilitar su extracción que finalmente se llevó a cabo por uno de los costados del automóvil.

Pero el accidente también tuvo una consecuencia inesperada, el conductor del camión tenía una cita programada alrededor de las 18:00 horas para contraer matrimonio por el civil.

Debido a la emergencia, no pudo llegar a tiempo a uno de los momentos más importantes de su vida. La responsabilidad del percance deberá ser establecida por las autoridades correspondientes.