Discusión de pareja moviliza a policías en pleno Centro Histórico de Campeche

Una discusión entre una pareja movilizó a elementos de la Policía Turística en pleno Centro Histórico de Campeche, luego de que ciudadanos que presenciaron el altercado solicitaran la intervención de las autoridades para evitar que la situación escalara.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Circuito Baluartes, entre la calle 53, donde presuntamente un hombre comenzó a insultar y amenazar a una mujer en medio de una discusión.

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De acuerdo con lo reportado, durante el altercado el sujeto también habría quitado el teléfono celular a la mujer, situación que llamó la atención de personas que se encontraban en los alrededores y que decidieron solicitar apoyo a través del número de emergencias.

Minutos después arribaron elementos de la Policía Turística, quienes intervinieron y retuvieron momentáneamente al hombre para controlar la situación y evitar que el conflicto pasara a mayores.

Sin embargo, la mujer habría solicitado que el sujeto no fuera trasladado ni quedara bajo arresto, por lo que, después de la intervención de los agentes, ambos se retiraron del lugar por separado.

El incidente generó expectación entre peatones y personas que transitaban por esta concurrida zona del Centro Histórico de Campeche.