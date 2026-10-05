Síguenos

Última hora

Campeche

Presunta amenaza con arma de fuego provoca movilización policial en Soriana de Ciudad del Carmen

Campeche / Sucesos

Menor con discapacidad es atropellado por motociclista en Fovissste Belén, Campeche

Un menor con discapacidad, alumno del CAM 16, fue atropellado por un motociclista en Fovissste Belén. Paramédicos lo trasladaron a un hospital para valoración médica.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de oct de 2026

1 min

Compartir

Redimensionar texto

Un menor con discapacidad resultó herido al ser atropellado por un motociclista en Fovissste Belén.
Un menor con discapacidad resultó herido al ser atropellado por un motociclista en Fovissste Belén. / Dismar Herrera

Un menor de edad con discapacidad, alumno del Centro de Atención Múltiple (CAM) Número 16, resultó con diversas lesiones luego de ser atropellado por el conductor de una motocicleta en la unidad habitacional Fovissste Belén, en la capital del estado.

Un choque por alcance sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz dejó considerables daños materiales.

Noticia Destacada

Choque en la avenida Díaz Ordaz de Campeche termina con un auto incrustado en una camioneta

Los hechos ocurrieron cuando el motociclista se desplazaba a bordo de su unidad por las calles de dicho multifamiliar y terminó impactando al estudiante, quien cayó sobre la cinta asfáltica sufriendo golpes que requirieron auxilio inmediato.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar el área, mientras que paramédicos del Sector Salud brindaron los primeros auxilios al menor en el lugar.

Tras brindarle la atención prehospitalaria, los socorristas determinaron que era necesario su traslado a un nosocomio para una valoración médica especializada y descartar heridas de gravedad.

JGH

Te puede interesar