Menor con discapacidad es atropellado por motociclista en Fovissste Belén, Campeche

Un menor de edad con discapacidad, alumno del Centro de Atención Múltiple (CAM) Número 16, resultó con diversas lesiones luego de ser atropellado por el conductor de una motocicleta en la unidad habitacional Fovissste Belén, en la capital del estado.

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Los hechos ocurrieron cuando el motociclista se desplazaba a bordo de su unidad por las calles de dicho multifamiliar y terminó impactando al estudiante, quien cayó sobre la cinta asfáltica sufriendo golpes que requirieron auxilio inmediato.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y Estatal para tomar conocimiento de lo ocurrido y abanderar el área, mientras que paramédicos del Sector Salud brindaron los primeros auxilios al menor en el lugar.

Tras brindarle la atención prehospitalaria, los socorristas determinaron que era necesario su traslado a un nosocomio para una valoración médica especializada y descartar heridas de gravedad.

JGH