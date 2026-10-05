Sube a 70% potencial ciclónico en el Golfo; Campeche espera lluvias muy fuertes

La vigilancia meteorológica aumenta en el Golfo de México, luego de que una zona de baja presión ubicada en su porción suroeste incrementó a 70% su probabilidad de desarrollo ciclónico durante los próximos siete días, mientras que para las siguientes 48 horas la posibilidad se ubica en 30%.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), la perturbación mantiene actividad de lluvias y tormentas eléctricas todavía desorganizadas. Sin embargo, las condiciones podrían permitir un desarrollo gradual y existe la posibilidad de que se forme una depresión tropical entre mediados y finales de esta semana.

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El sistema se encuentra sobre el suroeste del Golfo de México y se espera que durante los próximos días mantenga un desplazamiento hacia el este, antes de cambiar su trayectoria hacia el norte. Hasta el momento no existe una trayectoria oficial de un ciclón hacia Campeche, pues el fenómeno todavía no cuenta con un centro definido ni ha alcanzado la categoría de depresión o tormenta tropical.

Lluvias muy fuertes para Campeche

Aunque todavía no se trata de un ciclón tropical, la humedad y la inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones favorables para tormentas fuertes en Campeche.

El pronóstico para este lunes 5 de octubre señala lluvias puntuales muy fuertes en el suroeste de Campeche, acompañadas de descargas eléctricas, además de rachas de viento que podrían alcanzar entre 30 y 50 kilómetros por hora en algunas zonas de la Península de Yucatán.

Las precipitaciones pueden ocasionar encharcamientos, inundaciones en zonas bajas y reducción de visibilidad en carreteras, por lo que se recomienda extremar precauciones durante los periodos de tormenta.

El escenario meteorológico está relacionado con la interacción del frente frío número 1, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, un canal de baja presión sobre el suroeste del Golfo y la propia zona con potencial de desarrollo ciclónico.

¿Ya es una tormenta tropical?

No. Hasta la mañana de este lunes el fenómeno continúa como una perturbación asociada a una vaguada de baja presión, con lluvias y tormentas desorganizadas.

El 70% tampoco significa que exista 70% de probabilidad de que un ciclón impacte Campeche. El porcentaje corresponde a la posibilidad de que el sistema se convierta en ciclón tropical dentro de los próximos siete días en la zona de vigilancia.

Por ello, será importante seguir las actualizaciones durante las próximas horas, pues los meteorólogos consideran cada vez más probable que el sistema logre organizarse durante la semana.

Mientras tanto, en Campeche la principal amenaza inmediata serán las lluvias fuertes a muy fuertes, particularmente en municipios del suroeste, donde las precipitaciones podrían provocar acumulaciones importantes de agua.

Las autoridades recomiendan mantenerse pendientes de los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y Protección Civil, evitar cruzar calles o caminos inundados y conducir con precaución ante tormentas eléctricas y reducción de visibilidad.