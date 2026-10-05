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Choque en la avenida Díaz Ordaz de Campeche termina con un auto incrustado en una camioneta

Un fuerte choque por alcance sobre la avenida Díaz Ordaz dejó cuantiosos daños materiales y movilizó a la Policía Estatal. Los involucrados pactaron mediante sus seguros.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

5 de oct de 2026

1 min

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Un choque por alcance sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz dejó considerables daños materiales.
Un choque por alcance sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz dejó considerables daños materiales. / Dismar Herrera

Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un fuerte choque sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz, luego de que la conductora de un vehículo no guardara su distancia de seguridad y terminara incrustándose contra la parte trasera de una camioneta.

El PRI estatal denunció opacidad en el proyecto del Centro Cultural Escénico, conocido como “Teatro del Jaguar”.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Gustavo Díaz Ordaz con la Dársena, donde las unidades involucradas quedaron ocupando prácticamente todo el tramo de la calle, por lo que agentes de la Policía Estatal acudieron al sitio y procedieron a cerrar la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de regular a cuantía.

Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras para la reparación de los daños.

JGH

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