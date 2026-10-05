Choque en la avenida Díaz Ordaz de Campeche termina con un auto incrustado en una camioneta

Cuantiosos daños materiales fue el saldo de un fuerte choque sobre la avenida Gustavo Díaz Ordaz, luego de que la conductora de un vehículo no guardara su distancia de seguridad y terminara incrustándose contra la parte trasera de una camioneta.

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Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida Gustavo Díaz Ordaz con la Dársena, donde las unidades involucradas quedaron ocupando prácticamente todo el tramo de la calle, por lo que agentes de la Policía Estatal acudieron al sitio y procedieron a cerrar la circulación mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

No se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales de regular a cuantía.

Finalmente, los involucrados llegaron a un acuerdo mediante sus respectivas aseguradoras para la reparación de los daños.

JGH