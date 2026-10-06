Hospitales de Campeche entre reclamos por medicamentos; denuncian a titular del IMSS-Bienestar

La coordinadora estatal del IMSS-Bienestar en Campeche, Liliana Montejo León, fue denunciada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), luego de que presuntamente negara al diputado local por Carmen, Pedro Hernández Macdonald, el acceso al Hospital General “Dra. María del Socorro Quiroga Aguilar”, en Ciudad del Carmen, para documentar las condiciones de infraestructura, equipamiento, medicamentos e insumos del nosocomio.

El legislador de Movimiento Ciudadano (MC) sostuvo que la restricción ocurrió el pasado 2 de septiembre, durante una visita de supervisión acordada por el Congreso del Estado para verificar las condiciones de este hospital y del Hospital Gineco-Pediátrico número 15, antes Materno-Infantil, ante denuncias sobre presuntas carencias.

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Según su versión, Montejo León le impidió ingresar porque pretendía utilizar su teléfono celular para tomar fotografías y documentar el recorrido. En su lugar, dijo, le ofrecieron imágenes y videos que serían proporcionados por la propia institución.

Hernández Macdonald calificó lo ocurrido como “censura” y cuestionó por qué se impediría una inspección directa si el IMSS-Bienestar sostiene que existe un abasto de medicamentos cercano al 85 por ciento.

El diputado aseguró contar con evidencias sobre faltantes de antihipertensivos, analgésicos inyectables y otros insumos, por lo que rechazó participar en lo que consideró una revisión limitada.

Afirmó que el Hospital General de Especialidades “Dr. Javier Buenfil Osorio” ha enfrentado interrupciones en el servicio de aire acondicionado, incluso en quirófanos, además de presuntas carencias de soluciones salinas, jeringas y medicamentos.

También señaló que existen cirugías retrasadas y pacientes que deben recibir atención en condiciones inadecuadas.

Uno de los principales reclamos se relaciona con pacientes oncológicos y de cuidados paliativos. El legislador sostuvo que la falta de analgésicos obliga a algunas familias a asumir gastos que pueden resultar inaccesibles.

Incluso mencionó el presunto faltante de soluciones salinas de 250 mililitros para la administración de medicamentos, cuyo costo, dijo, ronda los 30 pesos.

Ante este panorama, Hernández Macdonald exigió que Montejo León acuda al Congreso del Estado para participar en una mesa de trabajo con las comisiones de Salud y de Derechos Humanos y Asuntos de Familia, así como con los diputados interesados.

El objetivo, señaló, sería conocer el abasto real de medicamentos, la continuidad de los tratamientos y las condiciones de las unidades médicas bajo responsabilidad del IMSS-Bienestar.

En marzo, el Congreso del Estado ya había exhortado a Montejo León a realizar una revisión integral del Hospital de Sabancuy, tras denuncias ciudadanas por presunta falta de medicamentos, personal, camas, equipamiento e infraestructura.

El legislador carmelita demandó que las labores de supervisión no se limiten a la información proporcionada por la propia autoridad, sino que las condiciones de los hospitales puedan ser verificadas directamente y que la responsable del IMSS-Bienestar responda ante el Congreso del Estado por las deficiencias denunciadas.