Vecinos de la colonia Mirador I en Champotón denuncian acumulación de basura en la calle 10

Siguen las fallas con el servicio de basura en Champotón. Ahora vecinos de la calle 10, en la colonia Mirador I, en Champotón, reportaron que desde hace más de una semana la ruta de este servicio no ha pasado por este sector, situación que ha comenzado a generar malestar y preocupación entre los usuarios.

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Tras un recorrido por esta dirección, se abordó a algunos ciudadanos, quienes comentaron que la falta de este servicio ha provocado que las bolsas de basura permanezcan durante varios días en las banquetas y accesos de las viviendas, generando malos olores.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades competentes y al área responsable del manejo de la basura a restablecer este importante servicio a la brevedad posible.

Samuel Hernández estimó que desde hace dos semanas no ha pasado el camión de la basura, ignorando el motivo de la ausencia del servicio. Comentó que ha pasado un camión del municipio, pero, según él, solo se lleva la basura de un vecino, que al parecer es su familiar. "Tiene como dos semanas que no pasan por la basura. Hacemos un llamado para que vengan a recoger la basura, porque la verdad sí afecta y mucho. Hay muchos negocios por acá", concluyó.

JGH