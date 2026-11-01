Buscan declarar la cochinita pibil de Hecelchakán y el pan de Pomuch como Patrimonio Cultural de Campeche

El reconocimiento de la cochinita pibil de Hecelchakán y el pan de Pomuch como Patrimonio Cultural Inmaterial de Campeche representaría una oportunidad para fortalecer la identidad gastronómica del Estado, promover sus tradiciones y atraer a un mayor número de visitantes nacionales y extranjeros, consideraron ciudadanos y comerciantes dedicados a la venta de alimentos típicos.

La propuesta, aprobada por unanimidad por los diputados del Congreso del Estado, busca exhortar al Poder Ejecutivo estatal a iniciar el procedimiento para declarar ambos productos como patrimonio cultural inmaterial, iniciativa que fue bien recibida por quienes consideran que la gastronomía local necesita mayor difusión y respaldo institucional.

Lorena Castro, encargada del restaurante Cochitaco, especializado en la venta de cochinita, manifestó que este platillo merece ser reconocido por sus características y los condimentos que le dan identidad dentro de la cocina campechana.

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“Claro que sí amerita que la cochinita sea reconocida, porque es un guiso campechano del sureste y la verdad no nos han tomado en cuenta. Sobre todo, es más campechano que yucateco por el condimento; también lo hacen en Yucatán, mis respetos, pero no tiene nuestro sabor. El pan de Pomuch desde luego también lo merece, porque ayudaría a que vengan más turistas a visitarnos y a probar nuestra rica comida y tradiciones”, expresó.

Carlos Gómez consideró necesario que ambos productos obtengan el reconocimiento, pues contribuiría a promoverlos y generar mayor movimiento comercial, especialmente después de un año que calificó como complicado para las ventas.

“Es necesario que ya se le reconozca a la cochinita y al pan de Pomuch como patrimonio de la comida típica de la región, porque nos ayudaría a atraer más compradores, ya que este año las ventas están muy bajas. Esperamos que esto mejore el próximo año”, comentó.

En el mismo sentido, Luz del Alba Hernández, ama de casa, señaló que la distinción debería extenderse a otros platillos representativos de la entidad, como el relleno negro, con el propósito de fortalecer la presencia de la gastronomía campechana y beneficiar a quienes dependen de su comercialización.

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Los entrevistados también advirtieron que los establecimientos de comida tradicional enfrentan una mayor competencia ante la llegada de negocios que ofrecen productos de otras regiones, como barbacoa y birria, además de franquicias de comida rápida que han diversificado la oferta y atraído parte de la clientela.

Elías Mucuy, estudiante, consideró que es importante rescatar y promover los sabores locales, pues paulatinamente han ganado presencia otras propuestas gastronómicas. Indicó que Campeche debe aprovechar su riqueza culinaria como uno de sus principales atractivos.

Rafael Acosta, trabajador, coincidió en que la gastronomía representa una fortaleza turística del estado, aunque señaló que el reconocimiento debe acompañarse de acciones gubernamentales para ampliar los espacios comerciales y mejorar la infraestructura y los servicios que permitan ofrecer una mejor atención a los visitantes.

Ciudadanos y comerciantes esperan que la iniciativa contribuya no sólo a preservar dos productos emblemáticos de la región, sino también a fortalecer la economía de quienes mantienen viva la tradición gastronómica campechana.