Velas, calaveras y trajes regionales llenan de tradición las calles de Pomuch

Con velas encendidas, rostros pintados de calaveras y vestimentas regionales, cientos de campechanos participaron este 31 de octubre en el tradicional Paseo de los Pixanes, como parte del Festival de Día de Muertos, que reunió a familias y visitantes en las principales calles de la comunidad de Pomuch.

En Hecelchakán, corazón del histórico Camino Real, la muerte forma parte de la vida cotidiana y de la identidad de sus habitantes, lejos de ser motivo de temor, se convierte en una expresión de memoria y respeto hacia quienes ya partieron. Entre flores, pan, música y vestimentas tradicionales, las familias mantienen vivas las costumbres que permiten honrar a sus difuntos y preservar el vínculo con sus antepasados.

El recorrido inició en la calle 12 afuera del cementerio, donde se concentraron los contingentes para formar parte de esta actividad. Caracterizados como calaveras y con trajes regionales portaron velas y avanzaron por la arteria hasta llegar a la plaza del poblado, donde continuó el programa cultural.

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Durante el trayecto destacaron los rostros pintados con motivos alusivos a la muerte, algunos con detalles de flores y colores, así como los atuendos tradicionales que portaron personas de distintas edades en colorido recorrido de una de las celebraciones más esperadas en estas fechas.

En la plaza principal se desarrollaron actividades culturales y artísticas, además de la participación de emprendedores y comerciantes locales, quienes instalaron puestos para ofrecer alimentos, productos de la región y artesanías. La oferta permitió a los asistentes conocer y adquirir artículos elaborados por manos hecelchakanenses.

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Este 31 de octubre, el público también tuvo acceso a una programación de más de 30 eventos dirigidos a toda la familia. Entre las propuestas destacaron los concursos de Altares y de Pixanes, obras de teatro, presentaciones artísticas, talleres de alfarería y cartonería, elaboración de murales, exposiciones y conferencias con especialistas e investigadores.

El programa incluyó, además, la venta de artesanías locales, el esperado Desfile de Pixanes y la representación del tradicional Juego de Pelota Maya, conocido como Pok Ta Pok, los cuales tuvieron como escenario distintos espacios del centro de Pomuch.

El festival tiene como eje central el ritual funerario de la Limpieza de los Santos Restos, práctica ancestral de la comunidad maya que consiste en la limpia cuidadosa de los huesos de los difuntos, una vez que ha transcurrido el tiempo necesario desde su fallecimiento. Esta costumbre fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial del Estado de Campeche en 2017.

Como parte de la difusión, el encuentro contempla conferencias, documentales y representaciones sobre esta manifestación cultural, con el propósito de dar a conocer sus características, antecedentes y el significado entre habitantes, visitantes e investigadores de esta costumbre ancestral maya.

Sabor inigualable

Al terminar todo, los visitantes no dejaron pasar el momento y aglutinaron cada una de las panaderías más populares de Pomuch, en busca del tradicional pan de pichón o las “patas” rellenas de jamón y queso, queso crema y otro tipo de ingredientes.