Campeche registra caída económica de 2.4% y queda entre los últimos lugares nacionales

La economía de Campeche continúa sin levantar. Durante el segundo trimestre de 2026, el estado registró una caída de 2.4 por ciento en su actividad económica, resultado que lo ubicó en el antepenúltimo lugar nacional, de acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este retroceso refleja las dificultades que enfrenta la entidad para mantener el dinamismo de sus principales actividades productivas.

En términos sencillos, esto significa que entre abril y junio de este año la economía campechana generó menos actividad que durante el mismo periodo de 2025. Aunque registró un ligero avance de 0.9 por ciento respecto al primer trimestre de 2026, este crecimiento no fue suficiente para compensar las pérdidas acumuladas en comparación con el año anterior.

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El panorama resulta distinto en otros Estados de la Península. Yucatán reportó un crecimiento económico de 4.3 por ciento, impulsado principalmente por sus comercios y servicios, que aumentaron 3.2 por ciento. En contraste, Quintana Roo registró una caída de 3.5 por ciento, afectado por los resultados negativos del sector primario, con un desplome de 13 por ciento, y de los servicios, que disminuyeron 0.8 por ciento.

Al revisar las actividades económicas de Campeche, el único resultado destacado se registró en el campo, la agricultura y la pesca, que crecieron 55.3 por ciento respecto al segundo trimestre de 2025. Este aumento colocó a la Entidad en el segundo lugar nacional con mayor avance en ese sector y representó un repunte importante frente al comportamiento del resto de las actividades productivas.

El crecimiento del campo no logró compensar las pérdidas de la industria, que registró una disminución de 4.2 por ciento. En este sector se encuentran actividades como la construcción, la fabricación de productos y otros trabajos relacionados con la producción.

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Los comercios y servicios tampoco mostraron un crecimiento significativo. Este sector avanzó apenas 1.5 por ciento, resultado que refleja un movimiento limitado en actividades cotidianas como tiendas, restaurantes, transporte, hospedaje y otros negocios que dependen del consumo de la población. Aunque el indicador se mantuvo en terreno positivo, su avance fue insuficiente para impulsar el resultado general del Estado.

De esta manera, Campeche enfrenta un panorama económico desigual: mientras el campo registró un crecimiento considerable, la industria perdió dinamismo y los comercios avanzaron lentamente. Para la ciudadanía, este escenario representa retos en la generación de empleos, el fortalecimiento de los negocios y el impulso de la actividad económica en los municipios.