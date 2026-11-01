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Detuvieron a 10 personas por cobros indebidos por espacios de estacionamiento durante el Janal Pixán en Puerto Juárez

Los asistentes al festejo del Janal Pixán señalaron cobros por estacionarse en la vía pública.

Por Redacción Por Esto!

1 de nov de 2026

1 min

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La corporación mantiene un dispositivo especial de seguridad y apoyo vial en las inmediaciones de la avenida José López Portillo y la calle Benito Juárez, en la Supermanzana 84
La corporación mantiene un dispositivo especial de seguridad y apoyo vial en las inmediaciones de la avenida José López Portillo y la calle Benito Juárez, en la Supermanzana 84 / POR ESTO!

Durante las celebraciones de Janal Pixán que se realizan en Puerto Juárez, y luego de una denuncia ciudadana, la Policía Municipal detuvo a 10 personas que realizaban cobros indebidos por espacios de estacionamiento en la vía pública.

Los elementos hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier cobro indebido, abuso o irregularidad que detecte. Indicaron que la participación de todos es importante para cuidar los espacios y garantizar que las celebraciones se vivan en un ambiente de respeto y tranquilidad.

Procesiones, desfiles de catrinas, rituales mayas y exhibiciones de altares formaron parte de las actividades realizadas en distintos puntos de Quintana Roo

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Comentaron que se mantiene un dispositivo especial de Seguridad y apoyo vial en las inmediaciones de la avenida José López Portillo, a la altura de la calle Benito Juárez, en la Supermanzana 84, con motivo de las celebraciones por los Fieles Difuntos, que iniciaron el pasado viernes y concluirán mañana.

Agentes de Tránsito realizan labores de vigilancia, supervisión y regulación de la circulación vehicular, así como apoyo y orientación a peatones y conductores.

Asimismo, mantienen presencia y vigilancia a través del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, así como de Seguridad Ciudadana, trabajando para garantizar la seguridad de las familias y visitantes que participan en estas celebraciones.

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Exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las indicaciones de los agentes y considerar sus tiempos de traslado al circular por la zona.

Recordaron que los elementos están para brindar apoyo y atención ante cualquier situación de emergencia. En caso de necesitar ayuda, pidieron acercarse a los oficiales.

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