Detuvieron a 10 personas por cobros indebidos por espacios de estacionamiento durante el Janal Pixán en Puerto Juárez

Durante las celebraciones de Janal Pixán que se realizan en Puerto Juárez, y luego de una denuncia ciudadana, la Policía Municipal detuvo a 10 personas que realizaban cobros indebidos por espacios de estacionamiento en la vía pública.

Los elementos hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier cobro indebido, abuso o irregularidad que detecte. Indicaron que la participación de todos es importante para cuidar los espacios y garantizar que las celebraciones se vivan en un ambiente de respeto y tranquilidad.

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Comentaron que se mantiene un dispositivo especial de Seguridad y apoyo vial en las inmediaciones de la avenida José López Portillo, a la altura de la calle Benito Juárez, en la Supermanzana 84, con motivo de las celebraciones por los Fieles Difuntos, que iniciaron el pasado viernes y concluirán mañana.

Agentes de Tránsito realizan labores de vigilancia, supervisión y regulación de la circulación vehicular, así como apoyo y orientación a peatones y conductores.

Asimismo, mantienen presencia y vigilancia a través del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género, así como de Seguridad Ciudadana, trabajando para garantizar la seguridad de las familias y visitantes que participan en estas celebraciones.

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Exhortaron a la ciudadanía a conducir con precaución, respetar las indicaciones de los agentes y considerar sus tiempos de traslado al circular por la zona.

Recordaron que los elementos están para brindar apoyo y atención ante cualquier situación de emergencia. En caso de necesitar ayuda, pidieron acercarse a los oficiales.