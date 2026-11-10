Vecinos de la colonia López Mateos en Mérida denuncian a abuelito que se realizaba tocamientos en el parque

Vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, en Mérida, denuncian a un hombre de la tercera edad por presuntamente realizar actos inapropiados en un parque de la zona, a plena luz del día, por lo que solicitan mayor vigilancia y la intervención de las autoridades.

De acuerdo con un testimonio difundido en redes sociales, el hombre intentó escapar cuando fue abordado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

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Sin embargo, los agentes logran alcanzarlo y, al ser cuestionado, manifiesta tener 85 años, vivir solo y ser vecino de la misma colonia.

Ante estos hechos, el Comité de Vecinos Vigilantes anuncia que presentará una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), luego de reunir testimonios de personas que presuntamente presenciaron el incidente.

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Los vecinos pidieron que se refuerce la vigilancia en el parque y sus alrededores para prevenir nuevos incidentes y garantizar la seguridad de quienes utilizan este espacio público.