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Presunta venta ilegal de armadillos y tepezcuintles enciende alertas en Tenabo

Una publicación en Facebook habría ofrecido ejemplares muertos de ambas especies para su entrega en el municipio de Tenabo.

Por Redacción Por Esto!

10 de nov de 2026

1 min

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Ciudadanos exhortaron a reportar información sobre esta actividad ante Profepa y la Fiscalía
Ciudadanos exhortaron a reportar información sobre esta actividad ante Profepa y la Fiscalía / Especial

Una presunta venta ilegal de armadillos y tepezcuintles muertos en Tenabo, Campeche, fue denunciada tras la circulación de una publicación en un grupo de Facebook, donde se ofrecían estos ejemplares para su entrega en el municipio.

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La publicación generó preocupación entre ciudadanos, quienes señalaron que ya contaban con capturas de pantalla del anuncio y de los comentarios relacionados, evidencias que serían turnadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y a la Fiscalía General del Estado de Campeche para que se investigaran los hechos.

La denuncia alertó sobre una posible comercialización ilegal de fauna silvestre en Tenabo, Campeche
La denuncia alertó sobre una posible comercialización ilegal de fauna silvestre en Tenabo, Campeche / Redes sociales

De acuerdo con la denuncia, la oferta de estos animales podría representar una actividad ilegal relacionada con la comercialización de fauna silvestre, por lo que solicitaron la intervención de las autoridades competentes.

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Asimismo, hicieron un llamado a la población a no adquirir estos ejemplares ni intentar establecer contacto con las personas que presuntamente los ofrecen, a fin de evitar contribuir a estas prácticas.

Exhortaron a quienes cuenten con información sobre esta posible actividad a reportarla ante las autoridades correspondientes, para que se realicen las investigaciones y se determine si existe alguna responsabilidad legal.

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