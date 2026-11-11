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Clima en Campeche hoy: prevén lluvias ligeras y mucho calor este miércoles 11 de noviembre

Campeche tendrá temperaturas cálidas durante el día y lluvias ligeras a moderadas en algunas zonas, de acuerdo con el pronóstico de Protección Civil.

Por Redacción Por Esto!

11 de nov de 2026

1 min

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Seprocicam prevé lluvias ligeras a moderadas en Campeche este miércoles
Seprocicam prevé lluvias ligeras a moderadas en Campeche este miércoles / Por Esto!

Este miércoles 11 de noviembre, el estado registrará condiciones de clima cálido durante el día y temperaturas templadas por la noche y madrugada, con posibilidad de lluvias ligeras a moderadas puntuales, informó la Secretaría de Protección Civil de Campeche (Seprocicam).

El afectado no sufrió lesiones y únicamente registró pérdidas materiales y el susto por lo ocurrido.

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El pronóstico indica cielo despejado a medio nublado durante las primeras horas, con incremento de nubosidad por la tarde y noche, periodo en el que podrían presentarse precipitaciones acompañadas de rachas de viento.

De acuerdo con Seprocicam, estas condiciones meteorológicas se deben a la presencia de canales de baja presión sobre el sur del Golfo de México y la Península de Yucatán, los cuales interactúan con una circulación de alta presión sobre el Golfo de México, extendida hacia el noroeste del mar Caribe.

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La interacción de estos sistemas favorece el ingreso de humedad hacia la región peninsular, lo que propicia el aumento de nubosidad y la posibilidad de lluvias en distintos puntos de Campeche.

Protección Civil recomienda a la población tomar precauciones ante las condiciones previstas, especialmente por las precipitaciones y las rachas de viento.

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