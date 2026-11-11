Alertan por hombre armado con machete que deambula en calles de Progreso

Un hombre con comportamiento errático y un machete en la mano fue captado por vecinas mientras deambulaba por calles de Progreso, situación que generó preocupación entre habitantes del puerto debido al riesgo que podría representar para quienes transitan por la zona.

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En un video que circula en redes sociales se observa al sujeto caminando aparentemente desorientado, mientras sostiene el arma blanca y se desplaza por la vía pública como si nada.

Los hechos presuntamente ocurrieron en las inmediaciones del puerto de abrigo de Progreso, aunque hasta el momento no se cuenta con información oficial sobre las circunstancias en las que el hombre fue visto ni sobre alguna intervención de las autoridades policiacas.

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Asimismo, se desconoce la identidad del sujeto, si es vecino del municipio o si fue detenido tras el reporte de las habitantes.