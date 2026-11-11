Campesinos de Campeche acusan a delegado de SADER de frenar pagos de seguros agrícolas

Más de 400 productores agrícolas provenientes de los municipios de Campeche, Hopelchén, Calkiní, Hecelchakán y Dzitbalché se congregaron nuevamente en el Palacio de Gobierno para exigir que la aseguradora Agroasemex reconozca y liquide los seguros por los siniestros registrados en sus cultivos durante julio y agosto, periodo en el que la sequía causó la pérdida de miles de hectáreas de maíz y otros granos.

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Los manifestantes rechazaron rotundamente estar alterando las cifras de las superficies dañadas, desmintiendo lo expresado por el delegado de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Carlos Baqueiro Cáceres, a quien acusaron de frenar la llegada de los apoyos federales destinados al sector agrícola de la entidad y de respaldar los intereses de la empresa aseguradora en lugar de velar por los campesinos.

Guillermo Hernández, representante de los productores de la capital, sostuvo que las declaraciones del funcionario buscan intimidar al movimiento al señalar posibles investigaciones administrativas y penales. Explicó que cuentan con documentación oficial avalada por la subsecretaría de Agricultura que autoriza el registro de hasta 200 toneladas por productor, disposición que figura en las reglas de operación del programa.

Denuncian que Agroasemex se niega a reconocer los daños provocados por la sequía entre julio y agosto. / Alejandro Balan

Por su parte, Fernando Catzín Aké, representante de Hopelchén, denunció inconsistencias en los padrones de beneficiarios, señalando la desaparición de entre 25 y 30 nombres de agricultores en las listas oficiales. Reclamó la presencia del gerente de Agroasemex para aclarar las omisiones y detalló que desde el mes de agosto reportaron más de 80 mil hectáreas impactadas por el estiaje.

En tanto, Jorge Antonio Puc Caamal, vocero de la región del Camino Real, recriminó que agricultores de Calkiní y Dzitbalché quedaron excluidos de la póliza del seguro agrícola, a pesar de contar con los acuses y documentos legales que comprueban el trabajo de la tierra y la pérdida total de sus siembras. Los inconformes advirtieron que, de no alcanzar acuerdos favorables durante las mesas de trabajo con las autoridades federales y estatales, intensificarán las protestas en toda la entidad.

JGH