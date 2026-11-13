Por tercera ocasión, Ayuntamiento de Campeche no retira cerco en Colinas del Sur tras protesta vecinal

Por tercera ocasión no llega personal del Ayuntamiento de Campeche a retirar cerco al fraccionamiento Colinas del Sur, donde de nueva cuenta vecinos protestaron al pedir que no se los quiten ante fallo judicial a favor de una persona que no vive aquí.

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Esto en la avenida José López Portillo, donde de nueva cuenta antimotines de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Campeche, FGECAM, y Policía Estatal se tuvieron que retirar.

Por lo que de nueva cuenta habitantes como Alfonso Novelo Cámara pidieron a las autoridades municipales, judiciales, así como a la demandante, llegar a un acuerdo de no retirarles las medidas de seguridad que ellos mismos colocaron, para garantizar la seguridad de dicho fraccionamiento.

Vecinos explicaron que ya hay un diálogo abierto con autoridades del Ayuntamiento de Campeche con la promesa de revisar el caso, luego que en el anterior trienio le otorgaron un permiso de demolición de la barda perimetral a favor de la denunciante.

JGH