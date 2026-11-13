Atropellan a joven repartidor de tortillas en la colonia Playón de Ciudad del Carmen

Un joven repartidor de tortillas resultó con golpes menores luego de ser atropellado por una camioneta particular cuando circulaba con preferencia de paso en las inmediaciones de la colonia Playón, en Ciudad del Carmen.

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El accidente ocurrió durante las primeras horas de este viernes, frente al parque de dicho sector, sin que afortunadamente fuera necesario trasladar al motociclista a un hospital.

Los hechos se registraron sobre el cruce de la calle 37 por 66, donde el joven identificado como Ángel, de 20 años de edad y originario del estado de Chiapas, avanzaba a bordo de una motocicleta Vento, color blanco, en la que transportaba una nevera con más de 60 kilogramos de tortillas. El repartidor circulaba sobre la calle 37 con dirección hacia la calle 56 y, de acuerdo con los datos recabados en el lugar, tenía la preferencia de paso.

El joven transportaba más de 60 kilogramos de tortillas en una nevera.

Sin embargo, al llegar al cruce con la calle 66, la conductora de una camioneta Mazda, color oscuro, intentó atravesar la vialidad sin tomar las debidas precauciones, por lo que terminó impactando al motociclista y provocando que cayera sobre el pavimento junto con su unidad de trabajo.

A pesar del golpe, Ángel logró incorporarse por sus propios medios y, al percatarse de lo ocurrido, dio aviso a su jefe para informarle sobre el accidente. Posteriormente, fue valorado en el sitio, donde se determinó que presentaba únicamente golpes menores, por lo que no requirió atención médica especializada ni traslado de emergencia.

Por su parte, la conductora permaneció en el lugar y solicitó la intervención de su compañía aseguradora para responder por los daños ocasionados y las posibles lesiones del repartidor.

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Mientras se realizaban las diligencias correspondientes, un elemento de Vialidad se encargó de coordinar la circulación, debido a que el percance ocasionó ligeras afectaciones al tránsito en este cruce.

Finalmente, ambas partes lograron llegar a un acuerdo mediante la intervención del seguro para cubrir los daños derivados del accidente, por lo que no fue necesario prolongar el procedimiento en el lugar. Afortunadamente, el incidente no pasó a mayores y el joven repartidor pudo retirarse sin necesidad de ser hospitalizado.

JGH