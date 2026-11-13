Despliegan operativo en Hopelchén por el inicio del Buen Fin 2026

Este viernes por la mañana, se dio el arranque en Hopelchén del Operativo de Seguridad Pública del Buen Fin 2026 que se efectuará del 13 al 16 del presente, y los pocos negocios participantes tendrán en sus inmediaciones la presencia y el apoyo de los gendarmes en estos días que habrá movimiento económico en esta ciudad.

El banderazo de inicio de ese operativo se dio frente al palacio municipal y estuvo a cargo de autoridades municipales y del comandante Operativo, Eyder Pantí Moo, quién está cubriendo la ausencia por vacaciones del director de seguridad pública, Roberto Carlos España Chan.

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Se dio el banderazo de salida de las unidades que estarán vigilando y brindando seguridad pública a los comercios que participan en el llamado fin de semana más barato del año, y se dijo durante en el evento que ese operativo dará cobertura no solo en la cabecera municipal sino también en las comunidades rurales y cabeceras de Juntas Municipales.

Pantí Moo señaló que se ha dispuesto de cuatro unidades, tres cuatrimotos y tres células de dos elementos con plan “Pie Tierra”, quiénes caminarán en el centro de la ciudad y visitarán los negocios establecidos que participan en el Buen Fin tanto de día como de noche.

Veintiséis elementos policiacos estarán realizando rondines con esas unidades, pero, también habrá vigilancia pie tierra, y esto no quiere decir que descuidarán las colonias y otros sectores de la población de la cabecera municipal.

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“Está garantizada la vigilancia y la seguridad en los comercios que participarán en el Buen Fin, y pedimos a los encargados o propietarios de esos negocios a que reporten al 911 cualquier acto sospechoso de individuos o de vehículos que estén merodeando sus establecimientos, pero también pueden hacerlo al 089 que es un número de emergencias”, expuso.

También exhortó a los ciudadanos cheneros que aún manejan dinero en efectivo que tengas sus precauciones, y no cuenten su dinero en la vía pública y ante la vista de la gente, principalmente de gente extraña, expresó.