Pronostican potencial de lluvias y bancos de niebla en Campeche este fin de semana

La entrada de humedad procedente del Mar Caribe y el Golfo de México favorecerá condiciones climáticas variables en Campeche y el resto de la Península de Yucatán, con potencial de lluvias de ligeras a moderadas, tormentas eléctricas aisladas y formación de densos bancos de niebla durante la noche y las primeras horas de la mañana, de acuerdo con el pronóstico meteorológico.

Para el Estado se esperan temperaturas cálidas durante el día y templadas por la noche y madrugada, con cielo despejado a medio nublado, aunque se prevé un incremento de nubosidad durante las tardes y noches. Asimismo, podrían registrarse precipitaciones escasas a ligeras en puntos específicos, acompañadas de rachas de viento.

Estas condiciones estarán asociadas a la presencia de un sistema de alta presión sobre el oriente del Golfo de México, que interactúa con un canal de baja presión sobre la Bahía de Campeche y el ingreso de humedad vinculado a otro canal y un centro de baja presión localizado sobre el noroeste del Mar Caribe.

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En niveles medios y altos de la atmósfera, una vaguada se extiende desde las Bahamas hasta Cuba y el noroeste del Mar Caribe, mientras que una circulación anticiclónica sobre el Golfo de México limita el desarrollo de nubosidad sobre la Península de Yucatán. La combinación de estos sistemas favorecerá periodos de estabilidad, aunque sin descartar precipitaciones aisladas en territorio campechano.

A este panorama se suma el Frente Frío Cuatro, que permanece estacionario desde el norte del Golfo de México hasta el noreste de la República Mexicana y se prevé que sea reforzado por una nueva masa de aire frío este viernes 6 de noviembre, lo que podría modificar las condiciones atmosféricas en los próximos días.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, durante la jornada de ayer Campeche, Escárcega, Candelaria, Champotón y Seybaplaya registraron las condiciones más calurosas, con máximas de 35 grados centígrados y mínimas de 22, por lo que se mantuvo un ambiente cálido durante las horas de mayor radiación solar.

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En tanto, Carmen, Calkiní, Hecelchakán, Dzitbalché y Tenabo reportaron temperaturas máximas de 34 grados y mínimas de 21.

En Hopelchén y Calakmul el termómetro alcanzó los 33 grados como máxima y descendió hasta los 21 grados durante las horas de menor temperatura.

Pese a las condiciones de calor, para este fin de semana se espera un incremento en la intensidad y distribución de las precipitaciones debido al desarrollo de una vaguada inducida en la región, fenómeno que podría favorecer lluvias en un mayor número de localidades.

Ante este escenario, se prevé que el ambiente continúe siendo variable, con periodos de cielo parcialmente nublado, temperaturas cálidas durante el día y condiciones más frescas durante la noche y madrugada, además de posibles tormentas eléctricas aisladas y bancos de niebla en distintos puntos de la Península.