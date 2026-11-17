Ante la preocupación por las constantes peleas entre estudiantes en espacios públicos, algunos ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades para reforzar la vigilancia y prevenir situaciones que puedan poner en riesgo la integridad de los jóvenes.

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Lo anterior, luego de que este martes un grupo de estudiantes pertenecientes a la Secundaria Técnica 04 protagonizara un pleito en las inmediaciones del deportivo Ulises Sansores, de Champotón.

El material en el que se aprecia a dos jóvenes fue documentado y divulgado a través de redes sociales.

Mariana Centurión Torres opinó al respecto y comentó que en este espacio recreativo los pleitos entre alumnos ya son algo recurrente.

“Ya agarraron el parque como ring de peleas. Se les ha hecho costumbre a los alumnos de la Técnica y del Cetis 82 agarrarse a golpes. Hay que poner más atención en nuestros hijos, pero igual sería importante que las autoridades refuercen el tema de la vigilancia, ya que alguien podría salir herido”, destacó.

Tras un recorrido por este espacio de recreación, otros ciudadanos también externaron su preocupación, dado que podría tratarse de casos relacionados con el bullying escolar.

JGH