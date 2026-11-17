Ante la negativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de cumplir con el pago de una subsistencia a una extrabajadora, esta mañana se ejecutó una orden de cobro mediante embargo en las instalaciones del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), como parte de un juicio laboral que lleva siete años en litigio.

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Benyelin Casanova Aguilar, quien laboró durante una década en las oficinas del comité del tricolor, informó que acudió acompañada de su abogado y una actuaria para dar cumplimiento a la diligencia judicial, luego de que la dirigencia partidista se negara reiteradamente a cubrir el concepto que le corresponde.

La extrabajadora señaló que, pese a los años transcurridos y los esfuerzos realizados para obtener una resolución favorable, el partido ha mantenido una postura de cerrazón y se ha negado a establecer acuerdos para resolver el conflicto. Incluso, acusó al actual dirigente estatal, Ricardo Miguel Medina Farfán, de evitar cualquier acercamiento, luego de que intentara comunicarse con él para buscar una salida mediante el diálogo y terminara bloqueada de sus redes sociales.

Cuestionó además el discurso del PRI sobre la defensa de los derechos de las mujeres y de los trabajadores, al asegurar que en su caso ha encontrado obstáculos para hacer valer sus derechos laborales, por lo que tuvo que recurrir a distintos amparos para mantener vigente su procedimiento.

Casanova Aguilar recordó que el juicio comenzó cuando el PRI todavía gobernaba Campeche y denunció presuntas irregularidades durante su integración, entre ellas la desaparición de hojas del expediente y retrasos en su tramitación. También afirmó haber enfrentado situaciones de intimidación y otros procedimientos penales que, aseguró, logró aclarar.

Finalmente, sostuvo que ha decidido agotar las vías legales para obtener el cumplimiento de sus derechos y que la diligencia de este martes representa un paso más en un litigio que se ha prolongado durante siete años, ante la falta de disposición del partido para resolver el adeudo.

JGH