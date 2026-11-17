El Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley para la Protección y Bienestar de los Animales de Campeche para prohibir la compraventa de animales domésticos en redes sociales, plataformas digitales y la vía pública, además de establecer mayores controles para regular su comercialización, identificar su procedencia y combatir los criaderos clandestinos.

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Durante la décima séptima sesión ordinaria, las y los diputados avalaron la modificación, promovida por la diputada del Partido del Trabajo (PT), Abigail Gutiérrez Morales, que busca frenar el comercio ilegal de animales, principalmente perros y gatos, que se realiza mediante grupos privados de Facebook, cadenas de WhatsApp y otros espacios digitales, donde suelen evadirse las regulaciones sanitarias y de protección animal.

Entre las nuevas disposiciones se establece que las operaciones de compraventa de animales no podrán realizarse en espacios públicos ni por ningún medio digital. La única excepción contempla la compra, venta y alquiler de animales de granja relacionados directamente con actividades de explotación agrícola en zonas autorizadas.

Asimismo, se ordena actualizar el registro de organizaciones civiles, establecimientos comerciales, criadores y prestadores de servicios, además de fortalecer las inspecciones para detectar y regular criaderos clandestinos. Para estas labores, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), mediante la Policía Cibernética, podrá colaborar con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) en el monitoreo de plataformas digitales, previa solicitud, como parte de los procedimientos derivados de denuncias y verificaciones.

La reforma también establece que los animales domésticos destinados a comercialización deberán contar con identificación permanente y documentación que permita conocer su origen, procedencia, historial sanitario y los datos de quien sea responsable de su crianza.

En cuanto a los requisitos para la venta legal, los comerciantes deberán acreditar la procedencia de los ejemplares, cumplir las disposiciones sanitarias y contar, cuando corresponda, con un Médico Veterinario Zootecnista Responsable. Los animales deberán entregarse con comprobantes de vacunación, desparasitación, certificado de salud cuando sea aplicable y datos de identificación del criador o establecimiento.

En la misma sesión, los diputados aprobaron instituir el 24 de junio como el Día Estatal del Personal Paramédico. / Alejandro Balan

CREAN DÍA DEL PARAMÉDICO EN CAMPECHE

En la misma sesión, el Pleno Legislativo también aprobó un dictamen para instituir el 24 de junio como Día Estatal del Personal Paramédico.

La propuesta del diputado panista Jhosue Jesús Rodríguez Golib pretende reconocer la labor de quienes brindan atención prehospitalaria, auxilio en accidentes y asistencia durante emergencias y desastres, incluidos paramédicos, socorristas, bomberos y personal capacitado.

La fecha coincide con la conmemoración de la Batalla de Solferino, ocurrida en Italia en 1859, antecedente del movimiento internacional de la Cruz Roja. El decreto establece que el Gobierno del Estado y los ayuntamientos deberán impulsar actividades de reconocimiento, sensibilización y difusión para visibilizar el trabajo de estos servidores, cuya labor implica riesgos y una alta responsabilidad.

JGH