Las cosas han estado muy intensas dentro de La Granja VIP, donde las alianzas y estrategias están cambiando de un momento a otro, ya que la salida de Rafa Mercadante ha sido un golpe muy fuerte para algunos granjeros.

El día de ayer, se definió que Julio Camejo quedó como el Capataz de la semana en La Granja VIP, por lo que este martes tendrá que tomar una decisión muy importante que va a cambiar las cosas para uno de los granjeros.

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¿Quién gana el Duelo de Nominación de La Granja VIP?

El Duelo de Nominación enfrenta a dos granjeros que van a luchar por evitar subir a la placa de nominación de la semana, el primero va a ser seleccionado por el voto de los fans de La Granja VIP.

Sin embargo, el segundo granjero va a ser una elección directa de Julio Camejo, pues es un poder y responsabilidad que tiene el Capataz, por lo que debe ser muy inteligente para tomar su decisión.

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Hasta el momento, nadie sabe lo que va a suceder esta noche dentro de La Granja VIP, donde cualquier cosa puede cambiar de un momento a otro.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las polémicas de La Granja VIP, las podrás seguir por medio de la señal de Azteca UNO y en la plataforma de Disney +, la cita es en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México.

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