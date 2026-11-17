Un lote enmalezado se ha convertido en un basurero al aire libre, generando malos olores y una mala imagen en la colonia Nueva Esperanza, en Champotón.

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Este problema, que ya acumula varios años, se origina sobre la calle 19, entre la calle 2 y la avenida Concordia, en la colonia referida.

Tras un recorrido por el lugar, se constató que gran parte de la extensión del terreno, donde se acumula una gran cantidad de basura, había sido quemada por un particular, generando malos olores.

Inés del Carmen Mena Meneses comentó que este problema lleva años y explicó que no solo arrojan basura doméstica, sino también animales muertos. “Aquí no solo tiran pudriciones, igual perros muertos. Hay una pestilencia todo el tiempo. Es muy insoportable”, detalló.

Mena Meneses dijo que el propietario del predio es un conocido empresario local del giro de la construcción. “La verdad nos gustaría que el dueño de este terreno lo limpie y vigile que la gente no esté arrojando basura”, añadió.

Otros moradores del lugar aseguraron que ellos no arrojan basura en las inmediaciones de aquel lote, por lo que solicitaron la intervención del Ayuntamiento de Champotón para que hagan algo al respecto.

JGH