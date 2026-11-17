La desaparición de un adolescente de 15 años en el municipio de Kanasín movilizó a las autoridades de Yucatán, luego de que la Fiscalía General del Estado activara una Alerta Amber para solicitar el apoyo de la ciudadanía en su localización.

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Se trata de Rodrigo Gustavo Cocom Hernández, quien fue visto por última vez el pasado 16 de noviembre de 2026 en el fraccionamiento Reparto Granjas de Kanasín, sin que hasta el momento se tenga información sobre su paradero.

De acuerdo con la ficha de búsqueda emitida el 17 de noviembre, el adolescente tiene cabello ondulado, corto y de color castaño oscuro, ojos café oscuro, mide aproximadamente 1.64 metros y pesa alrededor de 48 kilogramos.

Al momento de su desaparición vestía una playera tipo polo de manga corta color rojo, pantalón gris y mocasines café oscuro. Además, llevaba consigo una bicicleta de montaña rodada 27, marca Jaguar, de color azul con naranja y una parrilla en la parte trasera.

Fiscalía de Yucatán pide ayuda para localizar a menor desaparecido.

Entre sus señas particulares se encuentran un lunar en el pómulo derecho, a la altura del lóbulo de la oreja, las piernas arqueadas y el incisivo central superior izquierdo desalineado.

La Fiscalía señaló que se teme por la integridad del adolescente, debido a que podría ser víctima de la comisión de un delito, por lo que solicitó la colaboración de la población para aportar cualquier información que ayude a encontrarlo.

Las personas que cuenten con datos sobre su ubicación pueden comunicarse a los números de Alerta Amber 800 00 26 237, 9999 303 288 y 9999 303 250, extensión 41164, para proporcionar información que contribuya a su localización.

JGH