La espera terminó y será hoy, martes 17 de noviembre cuando se llevará a cabo el tercer y último concierto de Karol G en la Ciudad de México, el cual estaba programado para el día domingo 15 de noviembre, pero se tuvo que posponer por temas de la cantante.

Cabe destacar que durante sus otras presentaciones en el Estadio GNP Seguros, Karol G tuvo grandes invitadas, la primera fue Thalía, quien enloqueció al público. En su segundo concierto estuvo Belinda, quien también fue la sensación.

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¿Quién va a ser la invitada especial de Karol G en su tercer concierto?

Tras estas presentaciones de Karol G, han comenzado a salir muchas especulaciones sobre la tercera fecha de la cantante en México, entre los nombres que más han comenzado a tomar fuerza en las redes sociales, se encuentra el de Paulina Rubio.

También ha comenzado a sonar el nombre de Anahí, con quien ya tuvo la oportunidad de compartir escenario, esto en una presentación de RBD. Danna y Kenia Os son otros de los nombres que han comenzado a sonar en las redes sociales.

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¿Cuándo va a ser el concierto de Karol G?

El concierto de la colombiana es este martes 17 de noviembre de 2026 en el Estadio GNP Seguros. Karol G va a aparecer en el escenario a las 20:30, cuando los fans puedan ver la última presentación de la cantante.

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