Atropellan a hombre en situación de calle en la Manigua, Ciudad del Carmen; motociclista se da a la fuga

Un hombre identificado como Freddy, quien de acuerdo con vecinos vive en situación de calle y frecuentemente consume bebidas alcohólicas en compañía de otras personas en la colonia Manigua, resultó lesionado luego de ser atropellado por una motocicleta la tarde de este viernes.

Noticia Destacada Intentó ganar el paso y provoca percance automovilístico en la avenida 10 de Julio de Ciudad del Carmen

El accidente ocurrió sobre la avenida 16 de Septiembre, en el cruce con la calle Juan Escutia, cuando por causas que no fueron esclarecidas el peatón fue embestido por una motocicleta que era conducida por una joven mujer.

Tras el impacto, tanto el hombre como la motociclista cayeron sobre la carpeta asfáltica. Testigos del accidente auxiliaron a la conductora, quien logró ponerse de pie y posteriormente se retiró del lugar por sus propios medios. Hasta el momento se desconoce su identidad y no se informó si dio aviso a las autoridades.

En tanto, Freddy permaneció tendido boca arriba sobre el pavimento, manifestando fuertes dolores, principalmente en el pecho. Uno de los hombres con quienes convivía permaneció a su lado brindándole apoyo mientras llegaban los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes le brindaron los primeros auxilios y, tras realizar una valoración médica, determinaron que era necesario su traslado a un hospital para una atención más especializada debido a las lesiones y el dolor que presentaba. El lesionado fue acompañado por su compañero al nosocomio.

Hasta el cierre de esta información no se tenía conocimiento del paradero de la conductora de la motocicleta ni de la intervención de alguna autoridad de vialidad para el deslinde de responsabilidades.

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JGH