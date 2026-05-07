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Campeche / Sucesos

Indigentes provocan incendio en terreno de avenida Resurgimiento en Campeche

Bomberos y Ejército sofocaron un incendio en un terreno de avenida Resurgimiento, presuntamente provocado por indigentes tras quemar basura.

Dismar Herrera

Por Dismar Herrera

7 de may de 2026

1 min

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Presuntamente personas en situación de calle iniciaron una quema de basura que se salió de control.
Presuntamente personas en situación de calle iniciaron una quema de basura que se salió de control. / Alex Pech

La movilización de cuerpos de emergencia y elementos del Ejército Mexicano se registró sobre la avenida Resurgimiento, luego de que indigentes le prendieran fuego a un terreno que actualmente estaría siendo dividido y vendido en lotes residenciales, donde los pirómanos, al ver que el siniestro se salió de control, emprendieron veloz huida.

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El incendio ocurrió en un terreno conocido como la sala de fiestas de la Pepsi, el cual, pese a estar bajo oferta de venta, es usado por un grupo de personas sin hogar como guarida. En ese punto, presuntamente los sujetos iniciaron una quema de basura la cual se salió de control y, al no poder apagarlo, decidieron huir.

La intensa humareda alarmó a habitantes y automovilistas de la zona, quienes dieron aviso al número de emergencias. Al poco tiempo llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos y personal del Ejército Mexicano, quienes con apoyo de palas y herramientas realizaron labores para sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera hacia otras áreas del predio.

Una vez controlado el incendio, se descartaron personas heridas o daños a propiedad, mientras los sospechosos lograron huir.

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JGH

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