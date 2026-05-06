Indignación en Campeche: denuncian a jóvenes por humillar a hombre en situación de calle

Un video que circula en redes sociales ha causado fuerte indignación entre los habitantes de Campeche, luego de que un grupo de jóvenes fuera señalado por hostigar, insultar y grabar a un hombre en situación de calle de edad avanzada.

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De acuerdo con la denuncia, los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la SEAFI y la Plaza de la Libertad de Expresión, frente al Manuel Campos. La usuaria Rox fue quien compartió el material, donde se observa a los jóvenes siguiendo al señor, burlándose de él, lanzándole groserías y grabándolo con sus teléfonos mientras caminaba o permanecía sentado en una banca.

Así es como se divierten estos bellos angelitos molestando a las personas vulnerables en situación de calle. ¡Qué coraje!, escribió Rox N. en su publicación. Según su relato, la situación terminó cuando un adulto intervino para defender al afectado.

El video se viralizó rápidamente, generando cientos de comentarios de rechazo. Usuarios expresaron su molestia, condenaron la falta de empatía y exigieron mayor respeto hacia las personas en situación de vulnerabilidad, así como acciones concretas para evitar este tipo de conductas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre alguna investigación oficial ni se ha identificado públicamente a los jóvenes involucrados. Este incidente ha vuelto a poner en el centro del debate la vulnerabilidad de las personas en situación de calle en espacios públicos.

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