El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, informó que 4 mil 119 trabajadores ya obtuvieron su base laboral y que el surtimiento completo de recetas médicas alcanzó el 94 por ciento, como parte de los avances del programa de 12 acciones en 120 días.

Durante la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el funcionario presentó los resultados de los primeros 21 días de la estrategia, cuya conclusión está prevista para el 24 de febrero de 2027.

IMSS avanza en basificación de trabajadores y aumento salarial

Robledo detalló que el incremento salarial para el personal del IMSS ya se aplicó en su totalidad, mientras que la basificación registra un avance del 38 por ciento respecto a la meta de 10 mil 939 trabajadores.

Explicó que las plazas se han entregado en tres etapas: 2 mil 239 el 16 de octubre, mil 361 el 1 de noviembre y 519 el 16 de noviembre.

Entre los beneficiarios se encuentran médicos, enfermeras, camilleros y personal de limpieza, almacenes y farmacias.

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IMSS alcanza 94% de surtimiento completo de recetas

El titular del Seguro Social informó que el 94 por ciento de las recetas médicas ya se surte de manera completa, aunque reconoció que todavía existen casos de medicamentos pendientes de entrega.

Señaló que los derechohabientes pueden reportar faltantes en la plataforma recetacompleta.gob.mx para recibir seguimiento.

En materia de equipamiento, indicó que 81 dispositivos médicos de alta tecnología ya fueron instalados, 69 se encuentran en fase de pruebas y 64 comenzaron a atender pacientes.

IMSS realiza más de 6 mil cirugías adicionales y prepara contratación de especialistas

Zoé Robledo informó que, desde el 12 de octubre, se han realizado 6 mil 294 cirugías adicionales en horarios nocturnos y fines de semana, de las cuales 3 mil 72 fueron operaciones de cataratas.

También destacó la capacitación de 5 mil 854 trabajadores de seguridad en trato digno a pacientes y familiares, así como la instalación de 489 cámaras de vigilancia en áreas de urgencias.

Finalmente, anunció que el IMSS mantiene abierta la convocatoria para contratar a 2 mil 500 médicos especialistas, con mil 688 aspirantes registrados.

El proceso de reclutamiento se realizará del 18 al 21 de noviembre, con jornadas dirigidas tanto a personal sustituto del Instituto como a especialistas provenientes de otras instituciones de salud.

IO