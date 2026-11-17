Durante la semana del 9 al 15 de noviembre, un total de 299 personas fueron detenidas en Quintana Roo como resultado de los operativos coordinados entre corporaciones federales, estatales y municipales.

Del total de detenciones, 28 personas fueron puestas a disposición de las autoridades por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud, 29 por delitos del fuero común y cuatro más por conductas delictivas cometidas por adolescentes.

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Asimismo, se atendieron diversos reportes por conductas antisociales, cuyos involucrados fueron presentados ante los jueces cívicos correspondientes, mientras que los casos relacionados con hechos de tránsito quedaron a disposición de los respectivos ministerios públicos.

Como parte de las acciones de seguridad, durante el mismo periodo se aseguraron dos armas de fuego, un cargador, cartuchos y diversos artículos cuya posesión está regulada por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

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En el combate al narcomenudeo, las autoridades decomisaron 4 mil 470 dosis de diversas sustancias ilícitas, mientras que los operativos de vigilancia permitieron recuperar 72 vehículos que contaban con reporte de robo o estaban relacionados con la probable comisión de otros delitos.

El funcionario agregó que, como parte de las labores preventivas, los elementos de seguridad realizaron 21 mil 950 revisiones a personas y vehículos en distintos puntos de la entidad.