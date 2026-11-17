La Secretaría de Salud federal confirmó que Quintana Roo registra dos casos activos de sarampión, por lo que se mantienen las acciones de vacunación y vigilancia epidemiológica para evitar nuevos contagios en la entidad.

Durante la conferencia mañanera de este martes 17 de noviembre de 2026, encabezada por la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, el subsecretario de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Rafael Valdez Vázquez, presentó el balance actualizado del brote en México.

El funcionario precisó que actualmente existen 14 casos activos de sarampión en todo el país, de los cuales 12 se encuentran en Chiapas y dos en Quintana Roo.

Quintana Roo, entre los dos estados con casos activos de sarampión

Valdez Vázquez explicó que las autoridades sanitarias mantienen brigadas de vacunación y seguimiento de casos en Chiapas y Quintana Roo, las dos entidades donde todavía se reporta transmisión activa.

El subsecretario destacó que los contagios han disminuido más de 90 por ciento respecto al punto más alto del brote, registrado en febrero de este año, cuando se contabilizaron mil 314 casos en una sola semana.

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Sin embargo, señaló que la vigilancia continuará en las entidades con casos activos para identificar posibles contagios y evitar la propagación del virus.

Salud anuncia plan de 90 días contra el sarampión

El Gobierno federal implementará una estrategia de 90 días para avanzar hacia el cierre del brote de sarampión en México.

En estados como Quintana Roo, donde todavía existen casos activos, las acciones incluyen vacunación alrededor de las personas contagiadas, búsqueda de posibles casos casa por casa y seguimiento epidemiológico.

La Secretaría de Salud informó que dispone de casi 11 millones de dosis contra el sarampión y más de 21 mil puestos de vacunación gratuitos distribuidos en el país.

La población puede consultar los centros de vacunación disponibles en el portal oficial dondemevacuno.salud.gob.mx.

La meta del Gobierno federal es concluir el brote durante 2027 y avanzar en 2028 hacia la recuperación del reconocimiento de México como país libre de sarampión.

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