PRI y MC cuestionan estrategia de seguridad en Campeche tras ola de violencia

Los Grupos Parlamentarios del PRI y Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso del Estado arremetieron contra la estrategia de seguridad del Gobierno Estatal, al señalar que las autoridades no han logrado frenar la violencia ni corregir las fallas de la estrategia, mientras Campeche cerró el penúltimo trimestre de 2026 con 58 ejecuciones, un promedio de casi seis asesinatos al mes.

El coordinador del PRI, Miguel Ángel Pool Alpuche, afirmó que desde el inicio de la 65 Legislatura advirtió sobre el deterioro de la seguridad y sostuvo que la estrategia implementada por el Ejecutivo Estatal “falló desde el inicio”. El problema, dijo, no es que una estrategia pueda equivocarse, sino que las autoridades no reconozcan las fallas ni realicen los ajustes necesarios. Advirtió que los campechanos, acostumbrados a vivir en un entorno de tranquilidad, ahora enfrentan una situación en la que la violencia “pareciera” tener que normalizarse.

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Pool Alpuche reprochó que el Congreso del Estado haya abierto sus puertas para que los responsables de seguridad expliquen la situación que prevalece en Campeche, sin que hasta ahora se haya concretado dicha comparecencia. Cuestionó que las autoridades presenten “números y cifras alegres” que, desde su perspectiva, no corresponden con lo que viven los ciudadanos. Ante la recta final de la actual administración estatal, consideró complicado corregir en un año lo que no se hizo durante los años anteriores, aunque llamó a tomar cartas en el asunto antes de que concluya el Gobierno.

El coordinador de MC, Pedro Armentía López, centró sus críticas en Carmen, donde aseguró que se han registrado más de 256 homicidios. Consideró que la cifra es alarmante y evidencia la presencia del crimen organizado, además de cuestionar qué corresponde atender a las Policías Estatal y Municipal y cómo se coordinan con la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC) y la Fiscalía General del Estado (Fgecam).

“Siguen apareciendo muertos, siguen habiendo homicidios, siguen habiendo ejecuciones estilo sicariato”, señaló Armentía López, quien pidió a las instituciones dejar de lado sus diferencias y concentrarse en atender la seguridad. Sostuvo que la estrategia debe involucrar a la Marina, la Guardia Nacional, el Ejército y las policías municipales, pero bajo una coordinación efectiva y un mando único, pues, afirmó, el problema no necesariamente es la falta de personal especializado, sino que las autoridades no se ponen de acuerdo.

La representante legislativa del Partido del Trabajo (PT), Abigail Gutiérrez Morales, sostuvo que existe una estrategia coordinada entre los gobiernos Federal, Estatal y municipales para atender la seguridad. Sin embargo, enfatizó que los ayuntamientos también deben asumir una mayor responsabilidad y “entrarle” al tema, permaneciendo pendientes de lo que ocurre en sus respectivas demarcaciones.

La legisladora reconoció que existe una percepción ciudadana negativa sobre la seguridad, aunque señaló que esta puede diferir de los indicadores oficiales y sostuvo que a nivel nacional existen tendencias a la baja en algunos delitos. No obstante, afirmó que los problemas no se minimizan y que las autoridades deben mantener el trabajo coordinado para atenderlos.